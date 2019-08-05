Сколько волонтеры сплели маскировочных сеток для ВСУ: видео

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Координаторы сняли ролик с пошаговой подсказкой, чтобы желающие могли изготовить сетку даже дома

За пять лет гибридной войны в Донбассе волонтеры сплели более 1 млн квадратных метров маскировочных сеток для фронта. Об этом сообщила координатор проекта "Маскировочная сетка для армии руками волонтеров" Олеся Корягина, сообщает Укринформ.

"Собственно проектом эта инициатива стала не сразу. Изначально не было плана, была просто идея…Мы увидели, что есть много отходов и придумали разрезать тряпки на лоскутки и связывать их воедино. Первый фрагмент маскировочной сетки вышел в форме небольшого треугольника. Мы повесили его на куст и увидели, что он действительно маскирует", - отметила Корягина.

По ее словам, ежедневно в этом деле были заняты до сотни волонтеров. "Параллельно возникали такие же движения по другим городам Украины: сначала в Николаеве, Днепропетровске, Полтаве, Краматорске, Одессе... Через полгода их уже было почти полсотни. До сих пор работают в прифронтовых городах, таких как Дружковка, Рубежное, Старобельск... Появились даже за границей: в Италии, Чехии, Бельгии, Польше. А из немецких городов Франкфурта и Мюнхена гуманитарная помощь, в том числе в виде маскировочных сеток, продолжает поступать и сегодня", - уточнила Корягина.

Она добавила, что в проекте были заняты тысячи людей. Координаторы даже сняли ролик с пошаговой подсказкой, чтобы желающие могли изготовить сетку даже дома.

"Таким образом, идея превратилась в самый масштабный волонтерский проект по количеству привлеченных людей. Трудно точно сказать, сколько квадратных километров они сплели за это время сеток, которые защищают наших воинов, но по очень приблизительным подсчетам, в прошлом году это был один миллион квадратных метров", - добавила Корягина.

За пять лет у  нее благодаря социальным сетям появилось много друзей, которые обеспечивают сырьем. В основном они работают на крупных промышленных и малых швейных предприятиях, производящих армейскую камуфляжную одежду, где много отходов ткани.

Ранее бывший командующий объединенных сил Сергей Наев заявлял, что волонтеры сейчас приезжают в тыл Вооруженных Сил Украины, их помощь перешла из разряда глобального на "закрытие" единичных локальных потребностей.

 

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Теги: ВСУ, видео, волонтеры, маскировочные сетки
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