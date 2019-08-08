В Николаеве начинают ремонт десантного корабля ВМС Украины: видео

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"Юрий Олефиренко" в среду прибыл на территорию завода

В Николаеве на местном судостроительном заводе начинается плановый ремонт десантного корабля ВМС "Юрий Олефиренко", который накануне прибыл в город. Об этом сообщила пресс-служба концерна Укроборонпром, в структуру которого входит завод.

В ходе работ планируют провести проверку, ремонт либо полную замену всех узлов и механизмов. Также при необходимости проведут работы в трубопроводах и электросетях судна, на его корпусе и в отсеках.

Укроборонпром отмечает, что "Юрий Олефиренко" является крупнейшим кораблем в своем классе, который сейчас есть в ВМС страны. Он способен проводить десантирование более 150 бойцов либо 10 единиц техники, или перевозку до 250 тонн грузов.

Для огневой поддержки судно вооружено реактивными системами залпового огня и 30-мм автоматическими пушками со скорострельностью в 1000 выстрелов в минуту.

  • В нынешнем году данное судно уже приняло участие в украинско-американских учениях Си-Бриз-2019, во время которых высадило на берег морских пехотинцев. Они при поддержке боевых машин пехоты и бронетранспортеров заняли плацдарм, организовали оборону и удерживали его до подхода основных сил.
  • Аналогичное задание "Юрий Олефиренко" выполнил и в 2016 году совместно с американским десантным кораблем.

Как сообщалось ранее, Укроборонпром отправил в Таиланд машинокомплект отечественного БТР.

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Теги: ремонт, укроборонпром, Николаев, судно, десантный корабль
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