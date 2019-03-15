В учебном центре ВСУ Десна показали эвакуацию раненых: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Военные отметили, что Богдан 2251 значительно лучше оснащен для оказания первой помощи раненому

Реклама
Реклама

В учебном центре Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Десна инструкторы центра тактической медицины показали, как проходит первый этап эвакуации раненых с поля боя. Об этом сообщает Военное телевидение.

"Задача группы - имитация боевого столкновения с противником, в котором один из бойцов получает ранения. Во время эвакуации применяют МТ-ЛБ, который имеет необходимую броню, чтобы вывести раненого в безопасную зону и передать его в другую машину - Богдан 2251", - отмечается в сообщении.

Реклама

По словам военных, Богдан 2251 значительно лучше оснащен для оказания первой помощи раненому и перевозки его в больницу.

"Автомобиль способен перевозить сразу несколько лежащих пассажиров. После месяцев эксплуатации в Донбассе к машине возникло много вопросов. Так летом 2018 года Богдан 2251 получил около десяти изменений за счет производителя", - отмечается в сообщении.

Главное усовершенствование Богдана 2251 - новая система обогрева, которая важна для хранения температуры пострадавшего и крепление для установки капельниц.

14 января 2019 года сообщалось, что корпорация Богдан Моторс подписала новый контракт с Министерством обороны на поставку обновленных санитарных машин Богдан 2251 в Вооруженные силы Украины.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Богдан 2251, эвакуация, видео, раненые, десна
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В учебном центре ВСУ Десна показали эвакуацию раненых: видео
В учебном центре ВСУ Десна показали эвакуацию раненых: видео
"Железный человек" существует: появились яркие видео полетов
"Железный человек" существует: появились яркие видео полетов
Расстрел в мечети: стрелок стримил видео убийств в соцсети
Расстрел в мечети: стрелок стримил видео убийств в соцсети
Мнение "Воруют, поэтому нет дорог". Возможно, это не главная причина
Тень под градусом. Почему растет рынок нелегального алкоголя
Продовольствие Тень под градусом. Почему растет рынок нелегального алкоголя
Tesla представила кроссовер Model Y: фото, видео
Авто Tesla представила кроссовер Model Y: фото, видео
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
В учебном центре ВСУ Десна показали эвакуацию раненых: видео
В учебном центре ВСУ Десна показали эвакуацию раненых: видео
"Железный человек" существует: появились яркие видео полетов
"Железный человек" существует: появились яркие видео полетов 09:54
Расстрел в мечети: стрелок стримил видео убийств в соцсети
Расстрел в мечети: стрелок стримил видео убийств в соцсети 08:16
Экипаж долетел до станции в космосе: видео стыковки и объятий
Экипаж долетел до станции в космосе: видео стыковки и объятий 06:18
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 