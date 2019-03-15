В учебном центре ВСУ Десна показали эвакуацию раненых: видео

В учебном центре Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Десна инструкторы центра тактической медицины показали, как проходит первый этап эвакуации раненых с поля боя. Об этом сообщает Военное телевидение.

"Задача группы - имитация боевого столкновения с противником, в котором один из бойцов получает ранения. Во время эвакуации применяют МТ-ЛБ, который имеет необходимую броню, чтобы вывести раненого в безопасную зону и передать его в другую машину - Богдан 2251", - отмечается в сообщении.

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По словам военных, Богдан 2251 значительно лучше оснащен для оказания первой помощи раненому и перевозки его в больницу.

"Автомобиль способен перевозить сразу несколько лежащих пассажиров. После месяцев эксплуатации в Донбассе к машине возникло много вопросов. Так летом 2018 года Богдан 2251 получил около десяти изменений за счет производителя", - отмечается в сообщении.

Главное усовершенствование Богдана 2251 - новая система обогрева, которая важна для хранения температуры пострадавшего и крепление для установки капельниц.

14 января 2019 года сообщалось, что корпорация Богдан Моторс подписала новый контракт с Министерством обороны на поставку обновленных санитарных машин Богдан 2251 в Вооруженные силы Украины.