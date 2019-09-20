В Украине готовят запуск производства eco-friendly бумаги: видео

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Украинский студент Валентин Фречка готовится запустить первое в мире производство бумаги из опавших листьев

Скоро в Украине может начаться производство eco-friendly бумаги из опавших листьев. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования и науки.

Технология изготовления бумаги из опавших листьев RE-leaf, которую предложил студент КНУ имени Шевченко Валентин Фречка, успешно прошла испытания на специализированном оборудовании и уже готова к работе в "масштабных условиях".

Валентин Фречка (фото - mon.gov.ua)

"Мы подтвердили эффективность использования листьев как заменителя древесины. Мы изготовили бумагу на специализированном оборудовании, которое показало, что бумага действительно качественная", - подчеркнул Фречка.

Валентин Фречка (фото - mon.gov.ua)

Он уточнил, что сейчас необходимо усовершенствовать некоторые детали, но в целом уже скоро можно будет говорить о первой в мире линии переработки опавших листьев на бумажную продукцию.

Видео: Hromadske

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Теги: производство, фото, видео, валентин фречка, eco-friendly бумага, опавшие листья
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