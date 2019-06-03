Во Львове прошел парад старинных трамваев: видео

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В этот день на рельсы вывели самый старый в Украине трамвай польского производства Sanok - ему 113 лет и он на ходу

В воскресенье, 2 июня, во Львове состоялся парад старинных и современных трамваев в рамках празднования 125-летия с момента запуска первого львовского трамвая. Об этом сообщает в Vgorode.ua

В этот день на рельсы вывели самый старый в Украине трамвай польского производства Sanok - ему 113 лет и он на ходу. Он курсировал по городу до 1972 года. В его салоне деревянные скамейки и небольшие окна. В последующие годы он использовался как служебный транспорт, а также на нем проводили экскурсии.

Праздничный маршрут маршрут был таким улицам: Витовского, Франко, Подвальная, Дорошенко, Бандеры, Городецкая.

Вечером трамваи остановились на центральной площади Рынок для 10-минутной фотосессии с гостями мероприятия.

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Теги: Львов, трамвай, парад, ретро
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