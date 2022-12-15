Министерство культуры опубликовало видео исполнения военнослужащими НАТО англоязычной версии "Щедрика" Николая Леонтовича.
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"Легендарный украинский "Щедрик" исполнили сержанты и офицеры НАТО", – говорится в сообщении.
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