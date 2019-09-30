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18-летняя украинка выиграла серебро ЧМ по легкой атлетике

18-летняя украинка выиграла серебро ЧМ по легкой атлетике - Фото
Ярослава Магучих (Фото: facebook.com/olympicua)
30.09.2019, 23:54

Ярослава Магучих заняла второе место в прыжках в высоту с личным рекордом 2,04 м

В столице Катара продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. Украинка Ярослава Магучих заняла второе место в прыжках в высоту с личным рекордом 2,04 м. Об этом сообщает Укринформ.

В финале прыжков в высоту 18-летняя спортсменка взяла высоту 2,04 м с третьей попытки и заняла второе место. Она дважды обновляла личный рекорд и новый мировой рекорд U-20.

Магучих не стала пытаться взять высоту 2,06 м, и чемпионкой мира в прыжках в высоту стала нейтральная спортсменка Мария Ласицкене, которая тоже взяла 2,04 м, но опередила украинку по количеству попыток.

Другая украинка Юлия Левченко преодолела планку на высоте 2,00 м с третьей попытки и заняла четвертое место.

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спорт легкая атлетика ярослава магучих
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