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501 кг в становой тяге. Актер "Игры престолов" побил рекорд в тяжелой атлетике

501 кг в становой тяге. Актер "Игры престолов" побил рекорд в тяжелой атлетике - Фото
Хафтор Бьернссон (Фото - EPA - Lukas Schulze)
03.05.2020, 09:40

Актер "Игры престолов" Хафтор Бьернссон побил мировой рекорд в становой тяге

Актер "Игры престолов" Хафтор Бьернссон установил мировой рекорд в тяжелой атлетике, подняв 501 кг в становой тяге. Об этом сообщает BBC.

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Рекорд в пауэрлифтинге он побил в своем спортзале в Исландии. Он заявил, что "нет ничего лучше, чем доказывать, что люди не правы": "Так много людей не верили в меня, так много людей говорили: "501 кг никогда не поднимется". Но у меня также была большая поддержка".

Ранее рекорд был поставлен британцем Эдди Холлом, который в 2016 году поднял 500 кг в становой тяге. 

Бьернссон сыграл в культовом сериале сэра Грегора "Гору" Клэйгана. 

  • 31 января сообщалось, что украинская спортсменка Ирина Деха завоевала Кубок мира по тяжелой атлетике, который проходил в Риме.
  • 15 апреля Деха завоевала для сборной Украины три золотых медали на чемпионате Европы-2016 по тяжелой атлетике, который проходил в Фьорде (Норвегия).
Владислав Сердюк
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Хафтор Бьернссон тяжелая атлетика становая тяга
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