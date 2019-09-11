Автогонщика Шумахера госпитализировали в одну из больниц

Михаэль Шумахер (фото - EPA)

Немецкого автогонщика Формулы-1 50-летнего Михаэля Шумахера госпитализировали в больницу Жоржа Помпиду, которая находится в Париже. Об этом сообщает Le Parisien.

По данным издания, в больницу Шумахера пытались доставить тайно, поскольку его привезли на машине со швейцарскими номерами, носилки специально закрыли темным чехлом. Среди людей, которые выносили Шумахера из машины, был один кардиохирургов Филипп Менаше.

Шумахеру планируют ввести стволовые клетки. Методики для реабилитации автогонщика разрабатывал лично Менаше.