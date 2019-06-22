Белодед выиграла золото Европейских игр, победив россиянку: видео

Дарья Белодед (скриншот с видео)

18-летняя украинская дзюдоистка Дарья Белодед в финале Европейских игр в Минске одолела россиянку Ирину Долгову со счетом 1:0. Об этом сообщает Трибуна.

В первом поединке в весе до 48 кг Белодед выиграла у двукратной чемпионки Европы, бронзового призера Олимпиады-2016 и чемпионата мира-2011 Евы Черновицки из Венгрии.

В 1/4 финала Белодед победила француженку Мелани Клеман, которая весной этого года в финале Гран-При в Тбилиси побеждала украинку.

В полуфинале Дарья победила сербку Николич Милице.

В финале Белодед победила россиянку Ирину Долгову. Дарья победила со счетом 1:0, заработав бал за ваза-ари уже на старте схватки.

Это первая медаль Украины на этих Европейских играх.