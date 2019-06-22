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22.06.2019, 18:48

Белодед выиграла золото Европейских игр, победив россиянку: видео

Белодед выиграла золото Европейских игр, победив россиянку: видео - Фото
Дарья Белодед (скриншот с видео)

Первая медаль Украины на этих Европейских играх

18-летняя украинская дзюдоистка Дарья Белодед в финале Европейских игр в Минске одолела россиянку Ирину Долгову со счетом 1:0. Об этом сообщает Трибуна.

В первом поединке в весе до 48 кг Белодед выиграла у двукратной чемпионки Европы, бронзового призера Олимпиады-2016 и чемпионата мира-2011 Евы Черновицки из Венгрии.

В 1/4 финала Белодед победила француженку Мелани Клеман, которая весной этого года в финале Гран-При в Тбилиси побеждала украинку.

В полуфинале Дарья победила сербку Николич Милице.

В финале Белодед победила россиянку Ирину Долгову. Дарья победила со счетом 1:0, заработав бал за ваза-ари уже на старте схватки.

Это первая медаль Украины на этих Европейских играх.

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Теги: спорт, Олимпиада, дзюдо, дарья белодед
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