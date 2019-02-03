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03.02.2019, 17:30

Биатлон. Украинка впервые стала двукратной чемпионкой мира

Биатлон. Украинка впервые стала двукратной чемпионкой мира - Фото
Екатерина Бех (фото - biathlon.com.ua)

Впервые в украинском биатлоне Екатерина Бех стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров

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На юниорском чемпионате мира по биатлону украинка Екатерина Бех завоевала вторую золотую медаль. Об этом сообщает Biathlon.com.ua.

"Двукратная чемпионка мира среди юниорок Екатерина Бех! Первая в истории украинского биатлона", - отмечается в сообщении.

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Серебряная медаль досталась  немке Ханна Кебингер, бронзовая – француженке Софи Шово.

В общем зачете юниорского кубка IBU Бех заняла второе место, уступив лидеру - Ханне Кебингер.

Она смогла набрать наибольшее количество очков среди всех спортсменок в трех личных гонках. Согласно новым правилам IBU, Бех получает личную квоту на заключительный этап взрослого кубка мира, который состоится в конце марта в Норвегии.

2 августа сообалось, что три российские спортсменки присоединятся к юниорской сборной Украины по биатлону.

 

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Теги: чемпионат мира, юниоры, биатлон, екатерина бех
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