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28.12.2018, 11:39

Блохин поможет ФФУ с реформированием украинского футбола

Блохин поможет ФФУ с реформированием украинского футбола - Фото
Олег Блохин (фото — LIGA.net)

Легенда киевского "Динамо" говорит, что видит желание нынешнего руководства ФФУ реформировать украинский футбол — и готов помогать

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Вчера, 27 декабря, в Федерацию футбола Украины взяли на работу именитого в прошлом форварда, ныне заслуженного тренера Олега Блохина: он утвержден на должности сопредседателя Совета стратегического развития профессионального футбола. Об этом сообщила пресс-служба ФФУ.

Блохин отметил, что его знания и опыт "помогут украинскому футболу".

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"От руководителей ФФУ мне поступило предложение возглавить Совет стратегического развития вместе с президентом Федерации Андреем Павелко. После определенных раздумий я ответил согласием", — сказал он.

Воспитанник школы "Динамо" (Киев), Блохин за карьеру футболиста был семикратным чемпионом СССР, пятикратным обладателем Кубка СССР, дважды завоевывал Кубок Кубков УЕФА и становился обладателем "Золотого мяча" (1975).

Рекордсмен сборной СССР по футболу по количеству проведенных за нее игр и забитых голов завершил карьеру игрока в 1990 году. Позднее работал главным тренером национальной сборной Украины (2003–2007, 2011–2012).

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Теги: футбол, назначение, ФФУ, олег блохин
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