Бразильского футболиста Неймара подозревают в изнасиловании

Неймар (фото - EPA)

Форварда ПСЖ и сборной Бразилии по футболу Неймара подозревают в изнасиловании. Об этом сообщает Евроспорт.

Сегодня, 4 июня, полиция приехала в расположение сборной Бразилии. Неймар подписал бумагу о явке для дачи показаний 7 июня.

По имеющимся данным, девушка, имя которой засекречено, написала заявление в полицию 31 мая, а сам инцидент, по ее словам, произошел 15-го.

Она утверждает, что познакомилась с Неймаром в Instagram, тот оформил ей документы и дал деньги для поездки в Париж. Встреча состоялась в отеле Sofitel Paris Arc de Triomphe, где Неймар, будучи пьян, изнасиловал ее.

Неймар признал, что секс между ним и девушкой был, но говорит, что все было по взаимному согласию. В качестве доказательства он выложил переписку в WhatsApp, где жертва и после той встречи присылала ему интимные фотографии и флиртовала. Однако такой поступок создает для Неймара новые сложности, поскольку распространение или публикация материалов сексуального содержания без согласия второй стороны в Бразилии карается тюремным сроком.

Полиция конфискует телефон Неймара, с которого он выложил интимные фото девушки. Его переписка с ней удалена из Instagram.

Отец Неймара встал на защиту сына. Официальной реакции Федерации футбола Бразилии и ПСЖ пока нет.

В прошлом году португальского футболиста Криштиану Роналду обвинила в изнасиловании 34-летняя американка Кэтрин Майорга.