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18.06.2019, 11:43

Платини арестован по делу о коррупции в ФИФА

Платини арестован по делу о коррупции в ФИФА - Фото
Мишель Платини (фото - LIGA.net)

Подозрения экс-президенту УЕФА связаны с решением провести чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре

Бывший президент УЕФА Мишель Платини сегодня утром был арестован во Франции по делу о возможных коррупционных нарушениях при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022. Об этом сообщает Mediapart.

Платини взяли под стражу.

В рамках расследования допросили французского политика Клода Геана, который входил в Кабмин при президентстве Николя Саркози.

Катар получил право на проведение ЧМ-2022 по итогам заседания исполкома ФИФА в декабре 2010 года. Мундиаль пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

23 января 2016 года спортивный арбитражный суд в Лозанне отстранил Платини от футбола на четыре года. Сразу после этого решения Платини заявил, что уходит в отставку с поста президента УЕФА. На этой должности он находился с января 2007 года.

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Теги: футбол, арест, уефа, Катар, мишель платини
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