ЧЕ-2019. Украина взяла 4 медали по бразильскому джиу-джитсу: фото

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24 февраля украинские спортсмены завоевали на чемпионате Европы по бразильскому джиу-джитсу European Continental PRO две золотые и две серебряные медали. Об этом сообщает Спортивный комитет Украины.

Финал состоялся в испанской Малаге.

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Чемпионами континентального первенства стали члены команды Black Bee Jiu-Jitsu (Киев) Богдана Голуб (женщины, весовая категория до 70 кг) и Ярослав Кизенко (мужчины, до 73 кг). Серебро завоевали Александр Матвийчук (мужчины, до 77 кг) и Иван Гладуш (мужчины, до 85 кг).

"Тренер Александр Матвийчук сделал из меня машинку на пульте управления", - пошутила Голуб в комментарии к видеозаписи с фрагментом ее боя.

Фото: НОК