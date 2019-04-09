Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
09.04.2019, 20:53

Чемпионат Европы по вольной борьбе. У Украины - первая медаль

Чемпионат Европы по вольной борьбе. У Украины - первая медаль - Фото
Фото: UWW

Василий Шуптар стал бронзовым призером в весовой категории до 65 кг

Реклама
Реклама

На чемпионате Европы по спортивной борьбе в Бухаресте (Румыния) первые комплекты наград разыграли представители свободного стиля. На пьедестал континентального первенства поднялся украинский спортсмен Василий Шуптар. Об этом сообщает Укринформ.

Шуптар стал бронзовым призером в весовой категории до 65 кг, выиграв в "малом" финале у поляка Кшиштофа Бьянковськи (4:0).

Реклама

Семен Радулов (70 кг) проиграл схватку за третье место другому представителю Польши Магомедмураду Гаджиеву (0:6).

В среду, 10 апреля, медали разыграют борцы весовых категорий до 61, 74, 86 и 125 кг.

30 марта сообщалось, что команда украинских каратисток - Анжелика Терлюга, Галина Мельник, Анита Серегина, Диана Шостак - заняла первое место на чемпионате Европы в командном кумите. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: вольная борьба, спорт
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 