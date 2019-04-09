Чемпионат Европы по вольной борьбе. У Украины - первая медаль

Фото: UWW

На чемпионате Европы по спортивной борьбе в Бухаресте (Румыния) первые комплекты наград разыграли представители свободного стиля. На пьедестал континентального первенства поднялся украинский спортсмен Василий Шуптар. Об этом сообщает Укринформ.

Шуптар стал бронзовым призером в весовой категории до 65 кг, выиграв в "малом" финале у поляка Кшиштофа Бьянковськи (4:0).

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Семен Радулов (70 кг) проиграл схватку за третье место другому представителю Польши Магомедмураду Гаджиеву (0:6).

В среду, 10 апреля, медали разыграют борцы весовых категорий до 61, 74, 86 и 125 кг.

30 марта сообщалось, что команда украинских каратисток - Анжелика Терлюга, Галина Мельник, Анита Серегина, Диана Шостак - заняла первое место на чемпионате Европы в командном кумите.