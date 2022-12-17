Чемпионат мира по футболу-2022. Хорватия заняла третье место
17.12.2022, 23:15
Фото: twitter.com/FIFAWorldCu
На чемпионате мира по футболу-2022 в матче за третье место сборная Хорватии победила сборную Марокко со счетом 2:1.
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Открыл счет на седьмой минуте защитник хорватов Йошко Гвардиол.
На девятой минуте Ашраф Дари сравнял счет.
На 42-й минуте Мислав Оршич вывел сборную Хорватии вперед.
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