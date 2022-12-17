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Чемпионат мира по футболу-2022. Хорватия заняла третье место

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2022, 23:15
Чемпионат мира по футболу-2022. Хорватия заняла третье место - Фото
Фото: twitter.com/FIFAWorldCu

На чемпионате мира по футболу-2022 в матче за третье место сборная Хорватии победила сборную Марокко со счетом 2:1.

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Открыл счет на седьмой минуте защитник хорватов Йошко Гвардиол.

На девятой минуте Ашраф Дари сравнял счет.

На 42-й минуте Мислав Оршич вывел сборную Хорватии вперед.

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Вадим Ребрина
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чемпионат мира футбол
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