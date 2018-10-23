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23.10.2018, 16:20

Дебют: украинский баскетболист провел первый матч за гранд НБА

Дебют: украинский баскетболист провел первый матч за гранд НБА - Фото
Святослав Михайлюк (фото - twitter/Sviat_10)

Святослав Михайлюк, который этим летом перешел в Лос-Анджелес Лейкерс, провел свой первый официальный матч в составе команды

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Украинец Святослав Михайлюк в официальной встрече дебютировал за гранд НБА Лос-Анджелес Лейкерс. Об этом сообщается в Twitter Лейкерс.

Свой первый матч Михайлюк провел против Сан-Антонио Сперс. В основное время победителя определить не удалось, потому встреча перешла в овертайм, в котором с минимальным отрывом победил коллектив из Сан-Антонио.

В общей сложности, украинский баскетболист провел на паркете 16 минут. Очков Михайлюку набрать не удалось: пока что в его активе два подбора и три передачи.

Ранее сообщалось, что баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс, который выступает в самой престижной лиге мира НБА, и защитник Святослав Михайлюк подписали трехлетний контракт на сумму $4,6 млн.

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Теги: святослав михайлюк, nba, Los Angeles Lakers, дебют
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