Настольный теннис в Украине. Главные мифы об этом спорте сегодня

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2021 год стал поворотным для украинского настольного тенниса. С последнего Чемпионата Европы среди кадетов наша команда привезла четыре медали — это лучшее достижение Украины за последние 20 лет. А на Паралимпиаде в Токио Марина Литовченко и Виктор Дидух завоевали золотую и серебряную медали, Иван Май и Максим Николенко — бронзу.

Тем временем этот спорт не в приоритете у украинцев, хотя столы для игры в настольный теннис можно найти практически в каждом дворе или офисном здании. Мы собрали 3 главных мифа о настольном теннисе и попросили Ивана Козачука, мастера спорта Украины и тренера по настольному теннису, участника и координатора крупнейших в Украине турниров по настольному теннису Setka Cup, прокомментировать и помочь развеять их.

1. Настольный теннис слишком простой и легкий спорт

Настольный теннис может со стороны показаться простым перебрасыванием мяча. Тем не менее, во время игры вы тренируете мышцы всего тела, психологическую закалку, силу, реакцию, ловкость, координацию движений и предсказывание действий противника. Этот спорт будет отличным выбором для ребенка или взрослого, который работает за компьютером.

"Когда начинаешь играть регулярно, мышцы находятся в постоянной нагрузке, — говорит Иван Козачук, участник и координатор крупнейших в Украине турниров по настольному теннису Setka Cup. — Потому во время игрового процесса важно проводить разминку и заминку, независимо от того, начинающий ты или профессионал. Для этого наша команда Setka Cup обустраивает места для отдыха игроков, а также тренировочные комнаты. Обязательно также делать паузы между матчами. У нас на турнирах Setka Cup игроки не могут играть больше 3 дней".

2. Стать профи в настольном теннисе можно только, если заниматься с детства

Вы можете стать аматором и в 15, и в 25, и даже в 45 лет. И дальше развиваться в настольном теннисе, чтобы стать профессионалом и побеждать в турнирах высокого уровня. Участник платформы Setka Cup Василий Кондратенко начал играть в настольный теннис в 35 лет, вернувшись в спорт после серьезный травмы в футболе. Сейчас он — призёр ряда турниров.

Половина игроков международной платформы Setka Cup — это молодые спортсмены (от 18 до 35). Каждому третьему участнику от 36 до 50, а каждый пятый — старше 51 года. Самому возрастному игроку 73 года.

3. В Украине недостаточно современных залов по настольному теннису

Клубы для тренировок и игр в настольный теннис есть в большинстве городов Украины. Только в столице около 20 полноценных залов, где есть секции по настольному теннису для детей и взрослых, а также еще около 30 небольших локаций, где можно поиграть, например, тот же Гидропарк или Голосеевский парк.

У крупнейшей в Украине платформы Setka Cup есть локации не только в Киеве, но и в Днепре, Львове и даже Праге. Ежемесячно 6,500 матчей проходят в 10 современных игровых залах, оборудованных согласно международным стандартам. Есть также 2 отдельных тренировочных зала. А для поддержания соревновательного духа состав матчей формируют из игроков равного уровня мастерства, которые включены в официальный рейтинг Федерации настольного тенниса Украины.

Настольный теннис — это спорт, полезный и доступный людям любого возраста. Чтобы начать в него играть, необходимо обзавестись только желанием.

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