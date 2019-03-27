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27.03.2019, 07:30

Евро-2020: расписание летних туров квалификации

Евро-2020: расписание летних туров квалификации - Фото
Фото: Facebook турнира

В начале июня пройдут очередные матчи отбора на Евро-2020

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Вчера, 26 марта, завершился второй тур отбора на футбольный турнир Евро-2020. Самым зрелищным, конечно, стал поединок между сборными Дании и Швейцарии, который закончился со счетом 3:3.

Летом пройдут третий и четвертый туры квалификации.

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Тур 3. 7 июня

Группа A: Чехия - Болгария, Черногория - Косово
Группа B: Украина - Сербия, Литва - Люксембург
Группа D: Грузия - Гибралтар, Дания - Ирландия
Группа F: Фарерские острова - Испания, Швеция - Мальта, Норвегия - Румыния
Группа G: БЮР Македония - Польша , Австрия - Словения , Латвия - Израиль

8 июня

Группа C: Эстония - Северная Ирландия, Беларусь - Германия
Группа E: Хорватия - Уэльс, Азербайджан - Венгрия
Группа H: Исландия - Албания, Молдова - Андорра, Турция - Франция
Группа I: Россия - Сан-Марино, Бельгия - Казахстан, Шотландия - Кипр
Группа J: Финляндия - Босния и Герцеговина, Армения - Лихтенштейн, Греция - Италия

Тур 4. 10 июня

Группа A: Чехия - Черногория, Болгария - Косово
Группа B: Украина - Люксембург, Сербия - Литва
Группа D: Дания - Грузия, Ирландия - Гибралтар
Группа F: Испания - Швеция, Мальта - Румыния, Фарерские острова - Норвегия
Группа G: Польша - Израиль, БЮР Македония - Австрия, Латвия - Словения

11 июня

Группа C: Германия - Эстония, Беларусь - Северная Ирландия
Группа E: Азербайджан - Словакия, Венгрия - Уэльс
Группа H: Андорра - Франция, Исландия - Турция, Албания - Молдова
Группа I: Казахстан - Сан-Марино, Бельгия - Шотландия, Россия - Кипр
Группа J: Италия - Босния и Герцеговина, Греция - Армения, Лихтенштейн - Финляндия

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Теги: евро-2020, уефа, футбол
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