Евро-2020: расписание летних туров квалификации

Вчера, 26 марта, завершился второй тур отбора на футбольный турнир Евро-2020. Самым зрелищным, конечно, стал поединок между сборными Дании и Швейцарии, который закончился со счетом 3:3.
Летом пройдут третий и четвертый туры квалификации.
Тур 3. 7 июня
Группа A: Чехия - Болгария, Черногория - Косово
Группа B: Украина - Сербия, Литва - Люксембург
Группа D: Грузия - Гибралтар, Дания - Ирландия
Группа F: Фарерские острова - Испания, Швеция - Мальта, Норвегия - Румыния
Группа G: БЮР Македония - Польша , Австрия - Словения , Латвия - Израиль
8 июня
Группа C: Эстония - Северная Ирландия, Беларусь - Германия
Группа E: Хорватия - Уэльс, Азербайджан - Венгрия
Группа H: Исландия - Албания, Молдова - Андорра, Турция - Франция
Группа I: Россия - Сан-Марино, Бельгия - Казахстан, Шотландия - Кипр
Группа J: Финляндия - Босния и Герцеговина, Армения - Лихтенштейн, Греция - Италия
Тур 4. 10 июня
Группа A: Чехия - Черногория, Болгария - Косово
Группа B: Украина - Люксембург, Сербия - Литва
Группа D: Дания - Грузия, Ирландия - Гибралтар
Группа F: Испания - Швеция, Мальта - Румыния, Фарерские острова - Норвегия
Группа G: Польша - Израиль, БЮР Македония - Австрия, Латвия - Словения
11 июня
Группа C: Германия - Эстония, Беларусь - Северная Ирландия
Группа E: Азербайджан - Словакия, Венгрия - Уэльс
Группа H: Андорра - Франция, Исландия - Турция, Албания - Молдова
Группа I: Казахстан - Сан-Марино, Бельгия - Шотландия, Россия - Кипр
Группа J: Италия - Босния и Герцеговина, Греция - Армения, Лихтенштейн - Финляндия