Евро-2020: расписание летних туров квалификации

Фото: Facebook турнира

Вчера, 26 марта, завершился второй тур отбора на футбольный турнир Евро-2020. Самым зрелищным, конечно, стал поединок между сборными Дании и Швейцарии, который закончился со счетом 3:3.

Летом пройдут третий и четвертый туры квалификации.

Реклама

Тур 3. 7 июня

Группа A: Чехия - Болгария, Черногория - Косово

Группа B: Украина - Сербия, Литва - Люксембург

Группа D: Грузия - Гибралтар, Дания - Ирландия

Группа F: Фарерские острова - Испания, Швеция - Мальта, Норвегия - Румыния

Группа G: БЮР Македония - Польша , Австрия - Словения , Латвия - Израиль

8 июня

Группа C: Эстония - Северная Ирландия, Беларусь - Германия

Группа E: Хорватия - Уэльс, Азербайджан - Венгрия

Группа H: Исландия - Албания, Молдова - Андорра, Турция - Франция

Группа I: Россия - Сан-Марино, Бельгия - Казахстан, Шотландия - Кипр

Группа J: Финляндия - Босния и Герцеговина, Армения - Лихтенштейн, Греция - Италия

Тур 4. 10 июня

Группа A: Чехия - Черногория, Болгария - Косово

Группа B: Украина - Люксембург, Сербия - Литва

Группа D: Дания - Грузия, Ирландия - Гибралтар

Группа F: Испания - Швеция, Мальта - Румыния, Фарерские острова - Норвегия

Группа G: Польша - Израиль, БЮР Македония - Австрия, Латвия - Словения

11 июня

Группа C: Германия - Эстония, Беларусь - Северная Ирландия

Группа E: Азербайджан - Словакия, Венгрия - Уэльс

Группа H: Андорра - Франция, Исландия - Турция, Албания - Молдова

Группа I: Казахстан - Сан-Марино, Бельгия - Шотландия, Россия - Кипр

Группа J: Италия - Босния и Герцеговина, Греция - Армения, Лихтенштейн - Финляндия