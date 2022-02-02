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Поражения фаворитов в керлинге – результаты первого дня Олимпиады-2022

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2022, 17:40
Поражения фаворитов в керлинге – результаты первого дня Олимпиады-2022 - Фото
Фото: EPA

2 февраля состоялись первые матчи группового раунда в керлинге среди смешанных пар (микст) на Олимпийских играх в Пекине. Уже в первом туре призеры прошедшей Олимпиады уступили соперникам.

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Сборная Норвегии, которая на Играх в Пхенчхане в 2018 году завоевала бронзовые награды, проиграла команде Чехии – 7:6.

Обладатели серебряных медалей в 2018 году – команда Швейцарии – потерпели поражение от микста из Китая со счетом 7:6.

Действующие чемпионы мира – британцы Дженнифер Доддс и Брюс Моват – со счетом 9:5 обыграли бронзовых призеров мира – Альмиду де Валь и Оскара Эрикссона из Швеции. А США одержала победу в Австралии – 6:5.

Завтра, 3 февраля, пройдут сразу три тура группового раунда. Начало игр указано по киевскому времени.

03:05. Керлинг. Микст. Австралия – Китай (второй тур).

03:05. Керлинг. Микст. Швеция – Чехия (второй тур).

03:05. Керлинг. Микст. США – Италия (второй тур).

03:05. Керлинг. Микст. Великобритания – Канада (второй тур).

08:05. Керлинг. Микст. Италия – Швейцария (третий тур).

08:05. Керлинг. Микст. США – Норвегия (третий тур).

Поражения фаворитов в керлинге – результаты первого дня Олимпиады-2022

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14:05. Керлинг. Микст. Норвегия – Канада (четвертый тур).

14:05. Керлинг. Микст. Швейцария – Великобритания (четвертый тур).

14:05. Керлинг. Микст. Китай – Швеция (четвертый тур).

14:05. Керлинг. Микст. Чехия – Австралия (четвертый тур).

СПРАВКА. Впервые олимпийские медали в категории "микст" в керлинге разыграли в 2018 году в Пхенчхане, тогда чемпионами стала канадская пара Кейтлин Лоз и Джон Моррис.

За награды в миксте будут бороться 10 сборных: Австралия, Канада, Китай, Чехия, Великобритания, Италия, Норвегия, Швеция, Швейцария и США. Четыре лучших команды по итогам группового этапа будут выступать в полуфинале.

  • Церемония открытия Олимпийских игр состоится на Национальном стадионе Пекина, который также называют "Птичье гнездо". Начало 4 февраля в 14.00. Трансляцию в Украине покажет UA:Первый.
  • На зимних играх в Пекине разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта. Украину будут представлять 45 спортсменов, выступающих в 12 видах спорта. В керлинге украинцы не соревнуются.

Ольга Модіна
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Олимпиада 2022 Спорт Олимпиада керлинг Олимпиада в Пекине
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