Финал Лиги чемпионов перенесли из России во Францию – УЕФА

Финал мужской Лиги чемпионов УЕФА-2021/22 перенесли из Санкт-Петербурга на стадион "Стад де Франс" в Сен-Дени.

Исполнительный комитет УЕФА принял это решение на внеочередном заседании сегодня, 25 февраля.

Дата матча остается неизменной – суббота, 28 мая, в 21:00 по центральноевропейскому времени, сообщается в заявлении.

Также комитет принял решение, что российские и украинские клубы и национальные сборные, участвующие в турнирах УЕФА, будут проводить домашние матчи на нейтральных стадионах до дальнейшего уведомления.

Альона Низовець

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