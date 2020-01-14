Футбол. "Барселона" уволила главного тренера и назначила нового

"Барселона" уволила Эрнесто Вальверде с поста главного тренера клуба. Об этом сообщает официальный сайт блау-гранас.
Его место займет экс-наставник "Бетиса" Кике Сетьен. Контракт с ним рассчитан до 30 июня 2022 года.
Пресс-служба клуба называет 61-летнего специалиста одним из самых опытных тренеров в испанском футболе. Он смог вывести скромный "Бетис" в полуфинал Копа-дель-Рей перед тем, как уйти из клуба летом 2019 года.
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