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Футбол. "Барселона" уволила главного тренера и назначила нового

Футбол. "Барселона" уволила главного тренера и назначила нового - Фото
Кике Сетьен (фото - пресс-служба ФК Барселона)
14.01.2020, 07:52

Руководство каталонцев впервые за 17 лет уволило наставника команды, не дожидаясь конца сезона

"Барселона" уволила Эрнесто Вальверде с поста главного тренера клуба. Об этом сообщает официальный сайт блау-гранас.

Его место займет экс-наставник "Бетиса" Кике Сетьен. Контракт с ним рассчитан до 30 июня 2022 года.

Пресс-служба клуба называет 61-летнего специалиста одним из самых опытных тренеров в испанском футболе. Он смог вывести скромный "Бетис" в полуфинал Копа-дель-Рей перед тем, как уйти из клуба летом 2019 года. 

  • 9 декабря Вальверде провел последний матч во главе "Барсы". Его подопечные проиграли в полуфинале Суперкубка Испании мадридскому "Атлетико".

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Барселона эрнесто вальверде кике сетьен тренер
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