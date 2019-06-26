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26.06.2019, 09:55

Футбол. Буффон решил вернуться в "Ювентус"

Футбол. Буффон решил вернуться в "Ювентус" - Фото
Джанлуиджи Буффон (фото - его Facebook)

Легендарный вратарь возвращается в родной клуб, где станет дублером Войцеха Щенсны

Спустя год после своего перехода в ПСЖ вратарь Джанлуиджи Буффон намерен вернуться в "Ювентус". Об этом на своем сайте Sky Sport Italia сообщил журналист Джанлуки Ди Марцио.

Легендарный 41-летний голкипер согласился дублировать Войцеха Щенсны.

Сейчас на этой позиции Маттиа Перина. Он уже в это межсезонье может перейти в "Рому" или "Севилью".

Буффон официально стал вратарем ПСЖ 9 июля 2018 года. С момента окончания контракта со Старой синьорой Джиджи находился в статусе свободного агента, поэтому французский клуб получил его бесплатно.

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Теги: футбол, Ювентус, ПСЖ, Джанлуиджи Буффон
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