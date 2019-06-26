Футбол. Буффон решил вернуться в "Ювентус"

Джанлуиджи Буффон (фото - его Facebook)

Спустя год после своего перехода в ПСЖ вратарь Джанлуиджи Буффон намерен вернуться в "Ювентус". Об этом на своем сайте Sky Sport Italia сообщил журналист Джанлуки Ди Марцио.

Легендарный 41-летний голкипер согласился дублировать Войцеха Щенсны.

Сейчас на этой позиции Маттиа Перина. Он уже в это межсезонье может перейти в "Рому" или "Севилью".

Буффон официально стал вратарем ПСЖ 9 июля 2018 года. С момента окончания контракта со Старой синьорой Джиджи находился в статусе свободного агента, поэтому французский клуб получил его бесплатно.