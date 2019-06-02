Футбол. "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов

Фото - Facebook "Ливерпуля"

Вчера, 1 июня, в Мадриде состоялся финальный матч футбольного турнира Лиги чемпионов между двумя английскими командами - "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом".

Игра началась молниеносно - на 30 секунде арбитр назначил пенальти в ворота "Тоттэнхема". И Мохаммед Салах его забил. Это его пятый гол в текущем сезоне ЛЧ.

Антигероем матча почти сразу стал полузищитник "Тоттенхэма" Сиссоко. На шестой минуте Мусса неаккуратно принял мяч. На 10-11 минутах Сиссоко пробил слишком высоко.

17 минута - неожиданная, но неточная атака Трента.

Через минуту на поле выбежала полуголая болельщица, и все немного отвлеклись.

С этого момента мяч полностью перешел под контроль мерсисайдцев. До того, что на 38 минуте защитник Эндрю Робертсон мог бы удвоить счет. Он издалека приблизился к штрафной и пробил прямо под перекладину. Тут "шпоры" должны поблагодарить Уго Льориса, который буквально кончиками пальцев перенаправил мяч вверх.

На 48 минуте нападающий "шпор" Гарри Кейн сделал опасный прострел в штрафную, но это не увенчалось успехом.

В целом во втором тайме "красные" несколько успокоились, что дало возможность "шпорам" усилить давление. На 58 минуте до этого травмированный Ян Вертонген пробил головой - мяч пролетел над перекладиной.

Атаки стали столь же опасными, сколь и безуспешными.

Однако, несмотря на атаки и откровенно опасные моменты, "красные" забили второй мяч. На 87 минуте мяч отскочил к Ориги и тот низом покатил в дальний угол под руку вратарю "Тоттенхэма" Уго Льорису. 2:0.

Уже в добавленное время "шпоры" провели две опаснейшие атаки, которые вытащил вратарь.