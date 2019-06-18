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18.06.2019, 10:35

Футбол. Лунин станет дублером Куртуа в "Реале"

Футбол. Лунин станет дублером Куртуа в "Реале" - Фото
Андрей Лунин (фото - Facebook турнира)

Чемпион мира, голкипер сборной Украины по футболу U-20 Андрей Лунин станет вторым вратарем "Реала"

Вратарь сборной Украины по футболу U-20 Андрей Лунин в новом сезоне будет играть за мадридский "Реал". Об этом сообщает Goal.

Напомним, U-20 15 июня выиграла чемпионат мира по футболу, а Лунина признали лучшим на турнире.

Украинский голкипер провел год в аренде в "Леганесе". После мундиаля "Реал" решил сделать его вторым вратарем в команде (первый - Тибо Куртуа).

Люка Зидан и Кейлор Навас летом покинут команду.

В финале чемпионата мира команда Украины встречалась с Южной Кореей и победила ее со счетом 3:1.

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Теги: U-20, андрей лунин, Реал, футбол
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