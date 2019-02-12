Футбол: полузащитник "Арсенала" уходит в "Ювентус"

Аарон Рэмзи (фото - Facebook Рэмзи)

Полузащитник лондонского "Арсенала" и сборной Уэльса Аарон Рэмзи подписал контракт с туринским "Ювентусом". Об этом сообщает пресс-служба итальянского футбольного клуба.

Рэмзи и "Старая сеньора" подписали контракт на четыре года с зарплатой в 400 000 фунтов стерлингов в неделю. В итальянскую команду валлиец окончательно уйдет летом, когда закончится контракт с "Арсеналом".

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Вчера появились слухи, что "Юве" намерен приобрести нападающего "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха за 200 млн евро. После перехода в итальянский клуб Криштиану Роналду нападающий Пауло Дибала начал получать мало игровой практики, и поэтому может быть продан, а Салах якобы станет заменой ему.

Еще одним кандидатом на замену Дибале является хавбек "Реала" Марко Асенсио.