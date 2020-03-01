Футбол. "Реал" - "Барселона": где и когда смотреть матч

Фото: ua-football.com

Сегодня, 1 марта, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде состоится матч "Реал" - "Барселона" в рамках 26-го тура испанской примеры.



Начало матча - в 22:00, его транслироватьв прямом эфире будет телеканал "Футбол 2".



"Реал": Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Кроос, Каземиро, Вальверде, Иско — Бензема, Бэйл

"Барселона": тер Штеген — Семеду, Пике, Умтити, Фирпо — Артур, Бускетс, де Йонг, Видаль — Месси, Гризманн.

По информации Football24, Барселона подходит к Эль Классико в статусе лидера Примеры. Каталонцы набрали 55 очков и опережают Реал на два пункта. Мадридцы занимают вторую позицию Ла Лиги, а их отрыв от Атлетико и Севильи составляет десять баллов.





18 декабря 2019 года эти команды встречались на "Камп Ноу" в Каталонии , матч закончился со счетом - 0:0.