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Футбол. "Реал" - "Барселона": где и когда смотреть матч

Футбол. "Реал" - "Барселона": где и когда смотреть матч - Фото
Фото: ua-football.com
01.03.2020, 08:06

На "Сантьяго Бернабеу" состоится очередное Эль-Класико, начало матча в 22:00

Сегодня, 1 марта, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде состоится матч "Реал" - "Барселона" в рамках 26-го тура испанской примеры.

Начало матча - в 22:00, его транслироватьв прямом эфире будет телеканал "Футбол 2".

"Реал": Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Кроос, Каземиро, Вальверде, Иско — Бензема, Бэйл

"Барселона": тер Штеген — Семеду, Пике, Умтити, Фирпо — Артур, Бускетс, де Йонг, Видаль — Месси, Гризманн.

По информации Football24, Барселона подходит к Эль Классико в статусе лидера Примеры. Каталонцы набрали 55 очков и опережают Реал на два пункта. Мадридцы занимают вторую позицию Ла Лиги, а их отрыв от Атлетико и Севильи составляет десять баллов.

  • 18 декабря 2019 года эти команды встречались на "Камп Ноу" в Каталонии , матч закончился со счетом - 0:0.

Арина Толина
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