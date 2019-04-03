Подарок Суркиса стоил карьеры главе Немецкого футбольного союза

Райнхард Гриндель (фото - EPA)

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнгард Гриндель ушел в отставку на фоне обвинений в нечестности. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В начале недели в немецких СМИ появилась информация о дорогих часах, который Гриндель получил от бывшего председателя Федерации футбола Украины Григория Суркиса.

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Журналисты выяснили, что несколько лет назад Суркис подарил Гринделю часы, стоимость которых составляла примерно 6000 евро. Эти часы Гриндель не задекларировал и заявил, что считает это сугубо частным подарком.

Позже он все же извинился за решение принять дорогой подарок.

Теперь Немецким футбольным союзом будут руководить два его вице-президента - Райнер Кох и Райнхард Раубалль. Нового президента изберут на съезде DFB 27 сентября.