Ирина Геращенко завоевала медаль

Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua

Украинская легкоатлетка, военнослужащая Ирина Геращенко завоевала серебряную медаль в прыжках в высоту (1,92 м) на международных соревнованиях во Франции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Ирина Геращенко завоевала "серебро" в прыжках в высоту (1,92 м) на международных соревнованиях во Франции. Поздравляем, гордимся нашими спортсменами", - отметили в пресс-службе.

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26 января 2018 года Геращенко победила в соревнованиях по прыжкам в высоту в чешском городе Острава, установив новый рекорд турнира.