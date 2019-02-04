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04.02.2019, 13:07

Ирина Геращенко завоевала медаль

Ирина Геращенко завоевала медаль - Фото
Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua

Международные соревнования проходили во Франции

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Украинская легкоатлетка, военнослужащая Ирина Геращенко завоевала серебряную медаль в прыжках в высоту (1,92 м) на международных соревнованиях во Франции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Ирина Геращенко завоевала "серебро" в прыжках в высоту (1,92 м) на международных соревнованиях во Франции. Поздравляем, гордимся нашими спортсменами", - отметили в пресс-службе.

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26 января 2018 года Геращенко победила в соревнованиях по прыжкам в высоту в чешском городе Острава, установив новый рекорд турнира. 

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Теги: соревнования, франция, Ирина Геращенко, прыжки
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