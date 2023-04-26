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"Жирона" уничтожила "Реал" в матче Ла Лиги. Партнер Цыганкова расстроил Лунина покером

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 00:05
"Жирона" обыграла "Реал" (Фото: EPA)

В рамках 31-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" в родных стенах разгромила мадридский "Реал" со счетом 4-2. Украинцы Виктор Цыганков и Андрей Лунин появились на футбольном поле с первых минут.

Место Цыганкова в стартовом составе "Жироны" давно не вызывает сомнений. В то время как Лунин смог сыграть лишь из-за отсутствия Тибо Куртуа, у которого накануне был диагностирован гастроэнтерит.

Кроме основного голкипера у "Реала" также отсутствовал капитан Карим Бензема. Француз пропускал поединок из-за незначительного повреждения.

Несомненным героем поединка стал партнер Цыганкова Валентин Кастельянос, забивший все четыре гола своей команды. Оформив покер в ворота Лунина, он точно огорчил украинца, впервые вышедшего в старте "Реала" с 15 февраля.

От позорного поражения мадридцев спасли Винисиус Жуниор и Лукас Васкес. Однако их голы серьезно не отразились на результате. Даже, несмотря на забитые мячи "сливочных", счет матча не стал менее сенсационным. В итоге 4-2.

  • После 31-го тура "Реал" с 65 очками занимает второе место в чемпионате и отстает на 11 пунктов от "Барселоны", имеющей игру в запасе. "Жирона" с 41 баллом располагается на девятой строчке.

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Олег Васьків
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Ла Лига Жирона Спорт футбол испания реал мадрид андрей лунин виктор цыганков
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