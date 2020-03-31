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Команду Формулы-1 хотели специально заразить коронавирусом

Команду Формулы-1 хотели специально заразить коронавирусом - Фото
Хельмут Марко (фото - ЕРА)
31.03.2020, 11:35

Хельмут Марко предлагал гонщикам Red Bull переболеть COVID-19 сейчас, чтобы к старту сезона они подошли в лучших кондициях

Хельмут Марко, руководитель программы развития гонщиков комнады Формулы-1 Red Bull, предлагал намеренно заразить пилотов коронавирусом, чтобы они переболели COVID-19, пока сезон приостановлен. Об этом он рассказал в эфире австрийского телевидения, передает BBC Sport.

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Для реализации идеи Марко предлагал собрать четверых взрослых гонщиков и 8-10 юниоров в одном тренировочном лагере. При этом лагерь должен был бы быть организован так, чтоб пилоты выздоровели и к началу сезона подошли в лучшей форме.

"Все они сильные молодые люди с хорошим здоровьем. Таким образом, они были бы готовы к началу сезона", - сказал он.

Однако руководство Red Bull отказалось от такого плана. По словам Марко, идею восприняли не очень хорошо.

СПРАВКА. 76-летний Хельмут Марко был австрийским гонщиком в 1970-х годах. В 1971-м выиграл легендарную 24-часовую гонку в Ле-Мане.
  • Старт сезона Формулы-1 откладывается - отменили уже восемь гонок.

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Марк Сировой
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Формула-1 Red Bull гонки ред булл F-1 коронавирус COVID-19 хельмут марко formula-1
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