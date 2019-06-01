Легенды футбола и музыканты спрогнозировали финал Лиги чемпионов

Фото: Facebook Лиги чемпионов

Легендарные футболисты и музыканты дали свои прогнозы на сегодняшний финал Лиги чемпионов, в котором встретятся две английские команды - "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Об этом сообщает iSport.

Жозе Моуринью, тренер, двукратный победитель Лиги чемпионов ("Порту", 2004 и "Интер", 2010):

"Я постоянно твержу, что больше шансов у тех, кто показал что-то необычное на пути к финалу. Но что интересно касательно сегодняшнего финала - обе команды пробились туда невероятным способом. Они словно титаны, полностью уверены, что смогут победить противника. Это финал, в котором два клуба могут верить, что "трофей - наш".

Группа Imagine Dragons, выступят на церемонии открытия:

"2:2, и победа "Тоттенхэма" по пенальти".

Стивен Джеррард, победитель ЛЧ-2005 в составе "Ливерпуля":

"Сложно спрогнозировать поединок. Но если оба клуба сыграют на абсолютном максимуме, то "Ливерпуль" окажется немного сильнее".

Давор Шукер, победитель ЛЧ-1998 в составе "Реала":

"Ливерпуль" победит 2:1".

Экс-рулевой "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес, победитель ЛЧ-2005:

"Все думают, что "Ливерпуль" выиграет, основываясь на чемпионате Англии. Однако у "шпор" - хорошая команда. Сбалансированная в защите, сильная в полузащите, опасная в атаке. Маурисио отлично построил командную игру. В финале нет фаворита".

Алессандро Дель Пьеро, победитель ЛЧ-1996 в составе "Ювентуса":

"4:4, и победа "Ливерпуля" по пенальти".

Экс-хавбек "Тоттенхэма" Даррен Андертон:

"Мне кажется, выиграют "шпоры"… "Ливерпуль" считают фаворитом по понятным причинам, но я уже вижу на кубке слово "Тоттенхэм".

Роберто Карлос и Кафу:

"3:2 в пользу "Ливерпуля".

Майкл Оуэн, бывший нападающий "Ливерпуля":

"Ливерпулю", может быть, просто повезло с двумя победами над "Тоттенхэмом" в АПЛ, где оба поединка завершились со счетом 2:1 в его пользу. Но не удивлюсь, если финал в Мадриде повторит эти результаты. Клопп проиграл два финала ЛЧ. Настало время "красных".

Дэнни Мерфи, бывший полузащитник "Тоттенхэма" и "Ливерпуля":

"Игра будет что надо, но в целом у мерсисайдцев большое преимущество. Они в последнее время нередко выигрывают под сильным давлением, а это начинает быть привычкой. Помимо этого, команде хочется забыть прошлогоднее поражение от "Королевского клуба".

Ежи Дудек, победитель ЛЧ-2005 в составе "Ливерпуля":

"3:1 в пользу "Ливерпуля"! Вперед, "Ливерпуль", you'll never walk alone".

Игра начнется в 22:00 по киевскому времени в испанском Мадриде. В Украине транслировать матч будет телеканал Футбол 1.