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Лига чемпионов. "Шахтер" разгромил "РБ Лейцпциг"

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 00:06
Лига чемпионов.
Фото: ФК Шахтар

Донецкий "Шахтер" победил немецкий "РБ Лейпциг" в матче первого тура Лиги чемпионов. Матч, проходивший на стадионе "Ред Булл Арена" в Лейпциге, закончился победой украинской команды со счетом 4:1.

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Отличились Марьян Швед (16 и 58 минут), Михаил Мудрик (76 минут) и Лассина Траоре (85 минут). Единственный гол у немцев забил Мохаммед Симакан (57 минута).

Немецкая команда, после пяти туров занимающая 11 место в немецкой Бундеслиге, была фаворитом матча. Букмекеры брали ставки на победу германского клуба с коэффициентом около 1,25. На победу "Шахтера" – 12-13.

Следующий матч "Шахтер" проведет 14 сентября с "Селтиком".

"Шахтер" принимает участие в ЛЧ как чемпион Украины по итогам прерванного из-за полномасштабной войны сезона. Летом у "горняков" сменился тренер, команду возглавил Игорь Йовичевич, экснаставник "Днепра-1".

Также команду покинули большинство легионеров – остался только форвард Лассина Траоре. Летом в лагерь "горняков" перешли хорватский хавбек Невен Джурасек и бразильский защитник Лукас Тейлор.

"РБ Лейпциг" играет в ЛЧ, поскольку занял четвертое место в прошлом сезоне в Бундеслиге.

Андрій Водяний
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