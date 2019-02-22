Лига Европы: стали известны пары 1/8 финала

Фото: Facebook Лиги Европы

Сегодня, 22 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала футбольного турнира Лиги Европы УЕФА.

Согласно решению исполнительного комитета УЕФА, клубы из России и Украины не могут попасть в одну пару. Поэтому для киевского "Динамо" провели отдельную жеребьевку.

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"Бело-синим" в соперники достался лондонский клуб "Челси". Первый матч пройдет в Лондоне.

Остальные пары:

"Айнтрахт"-"Интер";

"Динамо Загреб"-"Бенфика";

"Наполи"-"Зальцбург";

"Валенсия"-"Краснодар";

"Севилья"-"Славия";

"Арсенал"-"Ренн";

"Зенит"-"Вильярреал".

Матчи запланированы на 7 и 14 марта.

Финал турнира пройдет в Баку.