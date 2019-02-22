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22.02.2019, 14:20

Лига Европы: стали известны пары 1/8 финала

Лига Европы: стали известны пары 1/8 финала - Фото
Фото: Facebook Лиги Европы

Состоялась жеребьевка 1/8 финала футбольного турнира Лиги Европы

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Сегодня, 22 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала футбольного турнира Лиги Европы УЕФА.

Согласно решению исполнительного комитета УЕФА, клубы из России и Украины не могут попасть в одну пару. Поэтому для киевского "Динамо" провели отдельную жеребьевку.

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"Бело-синим" в соперники достался лондонский клуб "Челси". Первый матч пройдет в Лондоне.

Остальные пары:
"Айнтрахт"-"Интер";
"Динамо Загреб"-"Бенфика";
"Наполи"-"Зальцбург";
"Валенсия"-"Краснодар";
"Севилья"-"Славия";
"Арсенал"-"Ренн";
"Зенит"-"Вильярреал".

Матчи запланированы на 7 и 14 марта.

Финал турнира пройдет в Баку.

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Теги: спорт, футбол, Лига Европы, уефа, жеребьевка
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