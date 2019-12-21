"Ливерпуль" стал победителем Клубного чемпионата мира: фото

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Английский футбольный клуб "Ливерпуль" выиграл XVI Клубный чемпионата мира-2019, который завершился в Катаре.

В финальном матче победитель Лиги чемпионов УЕФА с минимальным счетом 1:0 обыграл в дополнительное время обладателя южноамериканского Кубка Либертадорес бразильский "Фламенго" из Рио-де-Жанейро.

Мяч на 99-й минуте забил Роберто Фирмино. "Ливерпуль", который тренирует немецкий специалист Юрген Клопп стал клубным чемпионом мира впервые в своей истории.

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