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"Ливерпуль" стал победителем Клубного чемпионата мира: фото

"Ливерпуль" стал победителем Клубного чемпионата мира: фото - Фото
Фото: EPA
21.12.2019, 23:52

Судьба титула решилась в дополнительное время

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" выиграл XVI Клубный чемпионата мира-2019, который завершился в Катаре.

В финальном матче победитель Лиги чемпионов УЕФА с минимальным счетом 1:0 обыграл в дополнительное время обладателя южноамериканского Кубка Либертадорес бразильский "Фламенго" из Рио-де-Жанейро.

Мяч на 99-й минуте забил Роберто Фирмино. "Ливерпуль", который тренирует немецкий специалист Юрген Клопп стал клубным чемпионом мира впервые в своей истории.

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футбол Ливерпуль клубный чемпионат мира
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