Ломаченко не поедет на поединок за звание абсолютного чемпиона мира. Остается в Украине

Украинский боксер Василий Ломаченко отказался от поединка за звание абсолютного чемпиона мира с австралийцем Джорджем Камбососом, сообщили на официальной фб-странице спортсмена, ссылаясь на слова городского главы Белгорода-Днестровского Виталия Граждана.

Ломаченко остается в составе теробороны своего родного города.

"С 27 февраля и по сей день Василий Ломаченко в рядах нашей территориальной обороны. Наравне со всеми защищает Украину. Аккерманцы могут быть спокойными", – сказал чиновник.

Ранее о решении боксера сообщил промоутер австралийца Лу Дибелла (DiBella Entertainment) со ссылкой на слова менеджера украинца Эгиса Климаса.

Он сказал, что Ломаченко, несмотря на ограничение выезда для мужчин, разрешили пересекать границу.

"Эгис поблагодарил меня и Джорджа за шанс сразиться за все титулы и отдельно за то, что мы согласились немного дольше подождать, учитывая происходящее в Украине. У меня на днях вспыхнула надежда – я услышал, что украинское правительство разрешило Ломаченко выезд из страны для подготовки к бою. Но когда мы так и не дождались окончательного подтверждения от Top Rank и Климаса, то все сами поняли – очевидно, что у Ломаченко сейчас гораздо более важные дела по сравнению с боксом", – сказал он.

По словам Дибеллы, вместо Ломаченко с Камбососом сразится американец Дэвин Хейни (27-0, 15 КО).

Как и договаривались, он получит то же предложение, которое ранее приняла сторона украинца.

Бой состоится 5 июня на Marvel Stadium в Мельбурне (Австралия).

Катерина Амеліна

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