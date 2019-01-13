Львовский ФК "Карпаты" возглавил испанец: фото, видео

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ФК "Карпаты" (Львов) возглавил испанец Фабрисиано Гонсалес. Об этом сообщает официальный сайт ФК "Карпаты".

Контракт с Гонсалесом рассчитан на 2,5 года.

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"Новым главным тренером "зелено-белых"стал опытный, 63-летний, испанский специалист Фабрисиано Гонсалес. Ранее Фабри возглавлял ряд испанских клубов, также работал в Португалии, Греции и Боливии", - отмечается в сообщении.

Фабрисиано Гонсалес (фото - fckarpaty.com)

Контракт с тренером подписан на два с половиной года. Тренерскую деятельность он начал в 26 лет.

В 2013 году Гонсалес тренировал ФК "Панатинаикос", потом возглавлял "Понферадину" из Испании и "Петролеро" из Боливии.

Помощником назначен экс-тренер "Бетиса" и "Уэски" Пабло Вильяр Феррейра, старшим помощником будет тренер Карпат U-21 Александр Чижевский.

8 декабря 2018 года киевское "Динамо" взяло реванш и одержало разгромную победу над львовскими "Карпатами" в 18 туре украинской Премьер-Лиги