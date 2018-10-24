Моуриньо ответил на агрессию фанов "Ювентуса" одним жестом - фото

Жозе Мауриньо (фото - пресс-служба "Манчестер Юнайтед")

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Тренер "Манчестер Юнайтед" в ответ на оскорбительные кричалки болельщиков "Ювентуса" показал три пальца

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Вчера, 23 октября, английский футбольный "Манчестер Юнайтед" принимал у себя итальянский "Ювентус" в третьем туре группового турнира Лиги чемпионов и уступил с минимальным счетом 0-1.

На трибунах фаны "Ювентуса" пели оскорбительные кричалки в адрес главного тренера "красных дьяволов". Они скандировали: "Моуринью - дерьмо, Моуринью - сукин сын".

Португальский специалист на это показал им три пальца. Этот жест символизировал золотой хет-трик или требл - победу в чемпионате, Кубке страны и в Кубке/Лиге чемпионов в течение одного сезона, считается самым престижным в футболе. Таким образом Моуринью напомнил о своих победах с миланским "Интером" - вечным противников туринской команды.

"Ювентус" же за всю свою историю ни разу не оформлял требл. Единственным итальянским клубом, кому удалось это сделать, является "Интер". Это произошло в сезоне-2009/2010 под руководством Моуринью.

6 мая 2018 года бывший тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон был госпитализирован в тяжелом состоянии.