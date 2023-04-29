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Международная федерация дзюдо допустила россиян и беларусов к соревнованиям

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29.04.2023, 18:39
Международная федерация дзюдо допустила россиян и беларусов к соревнованиям - Фото
Россия - тюрьма народов (Фото - EPA)

Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) решил разрешить спортсменам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях IJF в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Исполнительный комитет решил привлечь независимую компанию для проведения проверок всех лиц, предложенных для участия в соревнованиях, на возможное распространение пропаганды войны. Будут проверяться, в том числе, их социальные сети.

Только спортсмены и вспомогательный персонал, которые получили разрешение во время этого процесса проверки, будут иметь право на участие в соревнованиях.

Читайте также: Разбор | Соревнования с россиянами и беларусами: спортсмены о запрете участия в турнирах

Вадим Ребрина
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Спорт дзюдо IJF
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