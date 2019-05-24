Натурализация Мораеса: Португалия и Люксембург подали апелляции

Жуниор Мораес (фото - EPA)

Футбольные ассоциации Португалии и Люксембурга подали апелляции на решение УЕФА о правомерности выступления натурализованного нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины в отборочных матчах Евро-2020. Об этом сообщает телеканал Футбол.

После получения мотивировочных частей вердикта УЕФА обе федерации воспользовались своим правом и обратились в апелляционный комитет организации. Дату рассмотрения дела определят в ближайшее время.

Украинская ассоциация футбола готова защищать свою правоту в Спортивном арбитражном суде.