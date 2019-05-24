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24.05.2019, 10:55

Натурализация Мораеса: Португалия и Люксембург подали апелляции

Натурализация Мораеса: Португалия и Люксембург подали апелляции - Фото
Жуниор Мораес (фото - EPA)

Португалия и Люксембург подали апелляции на решение УЕФА о правомерности участия Жуниора Мораеса в матчах за сборную Украины

Футбольные ассоциации Португалии и Люксембурга подали апелляции на решение УЕФА о правомерности выступления натурализованного нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины в отборочных матчах Евро-2020. Об этом сообщает телеканал Футбол.

После получения мотивировочных частей вердикта УЕФА обе федерации воспользовались своим правом и обратились в апелляционный комитет организации. Дату рассмотрения дела определят в ближайшее время.

Украинская ассоциация футбола готова защищать свою правоту в Спортивном арбитражном суде.

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Теги: Жуниор Мораес, футбол, уефа, уаф
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