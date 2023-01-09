Один из лидеров сборной Украины по футболу перешел в Марсель

Один из лидеров сборной Украины по футболу полузащитник Руслан Малиновский перешел во французский Олимпик Марсель. Об этом клуб сообщил в Twitter.

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29-летний украинский футболист присоединился к клубу на правах аренды с правом выкупа.

В текущем сезоне украинец сыграл за свой предыдущий клуб, Аталанту, 15 матчей, в которых забил один гол и отличился двумя результативными передачами.

Аталанта занимает седьмое место у Серии А с 28 очками. Марсель во французской Лиге 1 идет на третью позицию, отставая от лидера ПСЖ на 8 очков.

Малиновский родился 4 мая 1993 года в Житомире, тренировался в донецком "Шахтере", дебютировал в первом дивизионе Украины в августе 2012 года в составе ПФК Севастополь, а в следующем сезоне присоединился к луганской "Заре". В 2015 году он подписал контракт с бельгийским "Генком", где сыграл 135 игр (30 голов и 33 результативных передачи) в течение четырех сезонов, став чемпионом Бельгии в 2019 году.

После этого он перешел в чемпионат Италии, где выступал за "Аталанту" из Бергамо. За три с половиной сезона Руслан провел за ломбардский клуб 143 игры (30 голов и 24 передачи) и трижды подряд принимал участие в Лиге чемпионов УЕФА.

Андрій Водяний

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