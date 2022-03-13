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Паралимпиада-2022. Украина завоевала 11 золотых медалей и стала второй в командном зачете

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13.03.2022, 08:40
Паралимпиада-2022. Украина завоевала 11 золотых медалей и стала второй в командном зачете - Фото
Фото: National Sports Committee for the Disabled of Ukraine

Золотую точку сегодня, 13 марта, паралимпийская сборная Украины поставила в мужской эстафете 4х2,5 км.

Григорий Вовчинский, Дмитрий Суярко с гайдом Александром Никоновичем, Василий Кравчук, Анатолий Ковалевский с гайдом Александром Мукшиным финишировали с результатом 28:05.3.

Украинцы оставили позади Францию ​​и Норвегию.

Игры в Пекине сборная Украины закончила с 29 наградами – 11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых, а также вторым местом в командном зачете.

Лидирует в турнирной таблице хозяин Игр – Китай. Третье место у Канады.

Это лучший результат "сине-желтых" на зимних Паралимпиадах – и по количеству медалей в общем зачете, и по золотым наградам.

Раньше самыми титулованными Играми для украинцев были Турин-2006 и Сочи-2014. Тогда сборная Украины завоевала 25 медалей.

А больше всего золотых наград удавалось добыть в борьбе в 2006 и 2018 годах – по 7. Теперь оба эти показателя улучшены.

  • Украина на Паралимпиаде-2022 представлена только в двух видах спорта: парабиатлоне и лыжных гонках.
  • Международный паралимпийский комитет исключил Россию и Беларусь из соревнований из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Ольга Модіна
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Паралимпиада-2022 Паралимпийские игры в Пекине Украина на Паралимпиаде
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