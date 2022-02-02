Пекин-2022. Хоккей, керлинг, могул – расписание Олимпиады на 3 февраля
Завтра, 3 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоятся соревнования по керлингу, хоккею и фристайлу (могул). Стартует второй день соревнований в 03:05 по киевскому времени.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
03:05. Керлинг. Микст. Австралия – Китай (второй тур).
03:05. Керлинг. Микст. Швеция – Чехия (второй тур).
03:05. Керлинг. Микст. США – Италия (второй тур).
03:05. Керлинг. Микст. Великобритания – Канада (второй тур).
06:10. Хоккей. Женщины. Чехия – Китай (первый тур, группа B).
06:10. Хоккей. Женщины. Канада – Швейцария (первый тур, группа А).
08:05. Керлинг. Микст. Италия – Швейцария (третий тур).
08:05. Керлинг. Микст. США – Норвегия (третий тур).
10:40. Хоккей. Женщины. Швеция – Япония (первый тур, группа B).
Читайте также: Зимняя Олимпиада в Украине, допинг скандал, спорт, политика – главное из интервью Гутцайта
12:00. Фристайл. Могул (женщины, первая квалификация).
13:45. Фристайл. Могул (мужчины, первая квалификация).
14:05. Керлинг. Микст. Норвегия – Канада (четвертый тур).
14:05. Керлинг. Микст. Швейцария – Великобритания (четвертый тур).
14:05. Керлинг. Микст. Китай – Швеция (четвертый тур).
14:05. Керлинг. Микст. Чехия – Австралия (четвертый тур).
15:10. Хоккей. Женщины. Финляндия – США (первый тур, группа А).
Также 3 февраля начнутся тренировки у горнолыжников, прыгунов с трамплина и саночников.
- Информационное агентство The Associated Press в своих прогнозах считает, что Украина завоевать медали на Олимпийских играх в Пекине. Ранее такое мнение объявляли представители спортивной аналитической фирмы Gracenote.
- На Играх в Пекине Украину будут представлять 45 спортсменов, которые выступают в 12 видах спорта.
Комментарии