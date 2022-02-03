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Пекин-2022: олимпийский чемпион Абраменко и Назарова – знаменосцы Украины на Играх

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03.02.2022, 12:47
Пекин-2022: олимпийский чемпион Абраменко и Назарова – знаменосцы Украины на Играх - Фото
Фото: EPA

Сборная Украины определилась со знаменосцами на церемонии открытия Олимпиады-2022 – ими будут Александр Абраменко и Александра Назарова. Об этом сообщает официальный сайт НОК Украины.

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Впервые на зимней Олимпиаде флаг будут нести сразу два спортсмена – мужчина и женщина. Такое нововведение Международного олимпийского комитета начало действовать еще на Играх в Токио в 2020 году.

СПРАВКА. Александр Абраменко – действующий олимпийский чемпион по фристайлу (лыжная акробатика). Александра Назарова – вице-чемпионка Юношеских Олимпийских игр 2012 года, выступает в танцах на льду (фигурное катание).

Церемония открытия Олимпийских игр состоится на Национальном стадионе Пекина, который также называется "Птичье гнездо". Начало 4 февраля, в 14:00. Трансляцию в Украине покажет UA:Первый.

На прошлых Играх знаменосцами были: фигурист Виктор Петренко (Лиллехаммер-1994), биатлонисты Андрей Дериземля (Нагано-1998), Елена Петрова (Солт-Лейк-Сити — 2002), Валентина Семеренко (Сочи-2014), Елена Билосюк (Пхенчхан-2018), саночники Наталья Якушенко (Турин-2006) и Лилия Лудан (Ванкувер-2010).

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  • На зимних Играх в Пекине разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта. Украину будут представлять 45 спортсменов, выступающих в 12 видах спорта. В керлинге украинцы не выступают.
  • Сборная Украины принимала участие в 7 зимних Олимпиадах, где завоевала 8 наград: 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые медали.
  • Игры в Пекине-2022 станут самыми сбалансированными в гендерном плане в истории. По сравнению с Пхенчханом-2018, процент женщин-участниц увеличился с 41 до 45.
Ольга Модіна
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