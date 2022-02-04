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Пекин-2022: выступления украинцев и первые медали – расписание Олимпиады на 5 февраля

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2022, 23:20
Пекин-2022: выступления украинцев и первые медали – расписание Олимпиады на 5 февраля - Фото
Фото: EPA

Завтра, 5 февраля, на Олимпиаде в Пекине разыграют шесть комплектов наград – в биатлоне, конькобежном спорте, лыжных гонках, шорт-треке, прыжках с трамплина и фристайле.

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Соревнования с участием украинских спортсменов можно посмотреть на UA:Перший.

03:05. Керлинг. Микст. Австралия – Норвегия (седьмой тур).

03:05. Керлинг. Микст. Швейцария – Швеция (седьмой тур).

04:45. Сноуборд. Слоупстайл (женщины, квалификация).

06:10. Хоккей. Женщины. Канада – Финляндия (второй тур, группа А)

07:15 Прыжки с трамплина. Трамплин HS-109 (мужчины, квалификация).

Выступают Евгений Марусяк, Антон Корчук.

08:05. Керлинг. Микст. Китай – США (восьмой тур).

08:05. Керлинг. Микст. Чехия – Великобритания (восьмой тур).

08:05. Керлинг. Микст. Швеция – Канада (восьмой тур).

08:05. Керлинг. Микст. Австралия – Италия (восьмой тур).

Пекин-2022: выступления украинцев и первые медали – расписание Олимпиады на 5 февраля

08:20. Прыжки с трамплина. Трамплин HS-109 (мужчины, квалификация).

Выступают Евгений Марусяк, Антон Корчук.

09:45. Лыжные гонки. Скиатлон. (женщины, 15 км). Медали.

Выступают Марина Анцибор, Юлия Кроль, Виктория Олех, Дарья Рублева.

10:30. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м. Медали.

10:40. Хоккей. Женщины. Япония – Дания (второй тур, группа B).

10:40. Хоккей. Женщины. Чехия – Швеция (третий тур, группа B).

11:00. Биатлон. Смешанная эстафета 4x6 км. Медали.

Выступают Валентина Семеренко – Юлия Джима – Артем Прима – Дмитрий Подручный.

12:00. Фристайл. Могул (мужчины, вторая квалификация).

12:45. Прыжки с трамплина. Трамплин HS-109. (женщины, первый раунд).

13:00. Шорт-трек. 500 м. (женщины, квалификация).

Пекин-2022: выступления украинцев и первые медали – расписание Олимпиады на 5 февраля

13:10. Санный спорт. Одноместные сани (мужчины, первая попытка).

Выступают Андрей Мандзий, Антон Дукач.

13:30. Фристайл. Могул. Мужчины. Медали.

13:35. Прыжки с трамплина. Трамплин HS-109. Женщины. Медали.

13:38. Шорт-трек. 1000 м. (мужчины, квалификация).

14:05. Керлинг. Микст. Великобритания – Италия (девятый тур).

14:05. Керлинг. Микст. Норвегия – Китай (девятый тур).

14:05. Керлинг. Микст. Чехия – Швейцария (девятый тур).

14:05. Керлинг. Микст. США – Канада (девятый тур).

14:05. Фристайл. Могул (мужчины, финал 2).

14:23. Шорт-трек. Смешанная эстафета. 1/4 финала.

Пекин-2022: выступления украинцев и первые медали – расписание Олимпиады на 5 февраля

14:40. Фристайл. Могул (мужчины, финал 3).

14:50. Санный спорт. Одноместные сани (мужчины, вторая попытка).

Выступают Андрей Мандзий, Антон Дукач.

14:53. Шорт-трек. Смешанная эстафета. 1/2 финала.

15:10. Хоккей. Женщины. США – ОКР. (третий тур, группа A).

15:26. Шорт-трек. Смешанная эстафета. Медали.

  • На зимних играх в Пекине разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта. Украину будут представлять 45 спортсменов, выступающих в 12 видах спорта.
Ольга Модіна
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