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Под Киевом погибла 18-летняя призерша чемпионата Европы по боксу

Под Киевом погибла 18-летняя призерша чемпионата Европы по боксу - Фото
Амина Булах (фото - facebook.com/UkrainianBoxingFederation)
16.11.2019, 16:27

Она не услышала приближения поезда, поскольку была в наушниках, сообщили в полиции

В селе Тарасовка Киево-Святошинского района на переезде поезд сбил призершу чемпионата Европы по боксу и спортсменку молодежной сборной Амину Булах.

О смерти 18-летней девушки сообщила в пятницу полиция.

По информации правоохранителей, девушка попала под поезд Киев—Фастов, когда переходила железнодорожные пути по дороге домой в селе Тарасовка. Она не услышала приближения состава, поскольку была в наушниках, сообщили в полиции.

Девушка скончалась на месте.

О том, что погибшей оказалась Амина Булах, сообщили в Украинской федерации бокса.

В 2019 году Булах завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы.

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спорт смерть бокс Амина Булах
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