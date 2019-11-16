Под Киевом погибла 18-летняя призерша чемпионата Европы по боксу

Амина Булах (фото - facebook.com/UkrainianBoxingFederation)

В селе Тарасовка Киево-Святошинского района на переезде поезд сбил призершу чемпионата Европы по боксу и спортсменку молодежной сборной Амину Булах.

О смерти 18-летней девушки сообщила в пятницу полиция.

По информации правоохранителей, девушка попала под поезд Киев—Фастов, когда переходила железнодорожные пути по дороге домой в селе Тарасовка. Она не услышала приближения состава, поскольку была в наушниках, сообщили в полиции.

Девушка скончалась на месте.

О том, что погибшей оказалась Амина Булах, сообщили в Украинской федерации бокса.

В 2019 году Булах завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы.