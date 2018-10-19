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19.10.2018, 14:25

ПСЖ согласился расстаться с Неймаром

ПСЖ согласился расстаться с Неймаром - Фото
Неймар (фото - Facebook)

"Пари Сен-Жермен" может продать Неймара за €220 млн

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Французский футбольный клуб ПСЖ согласился продать бразильского футболиста Неймара за €220 млн в следующем году. Как пишет Football.ua, Неймар достиг соглашения с руководством клуба.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи не станет препятствовать уходу бразильца следующим летом, если получит предложение в размере €220 млн , а летом 2020-го года будет готов расстаться с игроком за €200 млн.

Неймар может вернуться в испанскую "Барселону". Напомним, летом 2017 года ПСЖ и "Барса" договорились о переходе Неймара за €222 млн.

Испанский же клуб приобрел бразильца в 2013 году за €50 млн.

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Теги: спорт, футбол, ПСЖ, Неймар
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