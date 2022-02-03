Разгром от Канады в хоккее и ошибки лидеров – результаты второго дня Олимпиады-2022

Сегодня, 3 февраля, на Олимпиаде в Пекине состоялись соревнования в женском хоккее, могуле и керлинге.

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Женский хоккей: переиграли конец матча и "исторический разгром"

В женском хоккее действующие олимпийские чемпионки – американки – уверенно обыграли сборную Финляндии. Матч завершился со счётом 2:5. Одну шайбу финским хоккеисткам засчитали уже после сирены – она рикошетом отбилась сразу от двух штанг, но задержалась в воротах. После такого судейского решения командам разрешили переиграть последние две минуты, но сборная Финляндии не смогла сократить отрыв.

Серебряные призерки минувшей Олимпиады – сборная Канады – разгромно обыграла команду Швейцарии. "Кленовые", как называют канадскую команду, забили 12 шайб в ворота соперниц, а пропустили только одну.

Сборная Чехии впервые в истории выиграла матч на Олимпиаде. Ее встреча против хозяек турнира – команды Китая – завершилась со счетом 3:1. С таким же результатом выиграла Япония у Швеции.

Все результаты в женском хоккее за 3 февраля:

Канада-Швейцария – 12:1.

Финляндия – США – 2:5.

Чехия – Китай – 3:1.

Швеция – Япония – 1:3

Всего в женском турнире сразятся десять команд, которые разделены на две группы. В плей-офф попадут только восемь.

Могул: вылет лидера и самая младшая участница

В первой женской квалификации по могулу лидером стала австралийка Джакара Энтони. Она получила за свое выступление 83,75 балла.

Действующая олимпийская чемпионка Перрин Лаффон из Франции уступила 2,64 балла.

Также в пятерку лучших попали американка Джелин Кауф, Оливия Гьяччо и японка Анри Кавамура. Последняя – самая молодая участница в этой пятерке. Ей 17 лет.

В мужской квалификации прогнозируемо первым стал действующий олимпийский чемпион Микаэль Кингсбери из Канады. Его выступление было оценено в 81,15 балла. А это единственный спортсмен, которому удалось в первой квалификации набрать более 80 баллов.

Кроме канадского могулиста в пятерке лучших – Вальтер Валберг из Швеции, Бенджамин Каве из Франции, Джими Салонен из Финляндии и Коул Макдональд из США.

Главной неожиданностью стало выступление японца Икума Хоришима, который трижды становился победителем на этапах Кубка мира в этом сезоне. Японский могулист не смог пробиться в следующий этап по результатам первой квалификации, но будет иметь шанс во второй.

СПРАВКА. Могул – это вид лыжного фристайла, который входит в олимпийскую программу с 1992 года. Спортсмены спускаются по трассе с буграми, на которой также оборудованы два трамплина, где олимпийцам нужно выполнить акробатические элементы. При определении победителя учитывается качество прохождения трассы, скорость и сложность прыжков.

Италия идет непобедимой

По результатам двух дней соревнований по керлингу турнирную таблицу возглавляет сборная Италии, у которой уже две победы. Сегодня она уверенно обыграла команду США (8:4) и сборную Швейцарии (8:7). До этого времени итальянский тандем Стефания Константини и Амос Мозанер никогда не выигрывали крупные международные турниры.

Британский микст, в составе которого Дженнифер Доддс и Блюс Моуэт, обыграли канадский тандем, где играет двукратный олимпийский чемпион Джон Моррис.

Все результаты в керлинге за 3 февраля:

Китай – Австралия – 5:6.

Швеция – Чехия – 7:4.

Италия – США – 8:4.

Великобритания – Канада – 6:4.

Италия – Швейцария – 8:7.

Норвегия – США – 11:6.

Канада – Норвегия – 7:6.

Швейцария – Великобритания – 8:7.

Швеция – Китай – 7:6.

Чехия – Австралия – 8:2.

Украинцы проверили трассы на тренировках

Горнолыжник Иван Ковбаснюк на первой тренировке показал 51-е время, отстав от лидера почти на 5 секунд.

В санном спорте прошли очередные тренировки среди мужчин. В третьем и четвертом пробном заездах Антон Дукач финишировал с седьмым результатом.

Другой представитель Украины – Андрей Мандзий – не вышел ни на один из тренировочных стартов за два дня. Причину ни спортсмен, ни тренерский состав не объявляли. По регламенту, чтобы Мандзий смог выступать на Олимпиаде, он обязан пройти хотя бы два тренировочных заезда. Последние два состоятся завтра, 4 февраля.

Среди женщин от Украины выступают Елена Стецькив, Юлиана Туницкая. Но ни одна по результатам двух тренировочных попыток не попала в лучшую десятку. Стецькив показала 12-й и 13-й результат, а Туницкая – 13-й и 14-й.

Информационное агентство The Associated Press в своих прогнозах считает, что Украина не сможет завоевать медали на Олимпийских играх в Пекине. Ранее такое мнение объявляли представители спортивной аналитической фирмы Gracenote.

На Играх в Пекине Украину будут представлять 45 спортсменов, которые выступают в 12 видах спорта.

Ольга Модіна

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