"Реал" и "Барселона" вошли в рейтинг самых дорогих команд мира

Серхио Рамос, Луис Суарес (фото - EPA)

Журнал Forbes опубликовал список самых дорогих клубов мира. Первое место в рейтинге занял клуб НФЛ "Даллас Каубойс", который оценивается в $5 млрд (+4% по сравнению с прошлым годом). Об этом пишет iSport.

Второе место досталось бейсбольной команде "Нью-Йорк Янкиз" ($4,6 млрд). В топ-пять самых дорогих команд также вошли мадридский "Реал" (($4,2 млрд), "Барселона" (($4,02 млрд) и команда НБА "Нью-Йорк Никс" (($4 млрд).

Из 50 команд списка 26 приходятся на НФЛ, девять - на МЛБ, а НБА и европейский футбол делегировали в список семь и восемь команд, соответственно. Ни одна команда из хоккея и "Формулы-1" не попала в список.

Среди европейских футбольных клубов в рейтинге топ-50 также представлены "Манчестер Юнайтед" (6 место, $3,81 млрд), "Бавария" (17 место, $3,02 млрд), "Манчестер Сити" (25 место, $2,69 млрд), "Челси" (32 место, $2,58 млрд), "Арсенал" (42 место, $2,27 млрд) и "Ливерпуль" (45 место, $2,18 млрд).

Среди клубов НБА в рейтинге:"Лос-Анджелес Лейкерс" (8 место, $3,7 млрд), "Голден Стейт Уорриорз" (9 место, $3,5 млрд), "Чикаго Буллс" (19 место, $2,9 млрд), "Бостон Селтикс" (22 место, $2,8 млрд), "Бруклин Нетс" (37 место, $2,35 млрд), "Хьюстон Рокетс" (38 место, $2,3 млрд), "Даллас Маверикс" (43 место, $2,25 млрд) и "Лос-Анджелес Клипперс" (44 место, $2,2 млрд).